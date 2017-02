Vrijspraak en lagere straf wietkwekerij Purmerend

ALKMAAR/PURMEREND - De rechtbank in Alkmaar veroordeelde Pascal S. (37) uit Volendam vrijdag tot een voorwaardelijke werkstraf van 40 uur voor medeplichtigheid aan een wietkwekerij.

Door Jeannine Verhagen - 17-2-2017, 15:11 (Update 17-2-2017, 15:11)

Die was gevestigd in een galerijflat aan de Mercuriusweg in Purmerend. Een levensgevaarlijke situatie, volgens politie en justitie. Zijn medeverdachte uit Almere (38) sprak de rechtbank vrij van betrokkenheid bij de kwekerij, omdat daarvoor geen bewijs is volgens de rechtbank. Het openbaar ministerie had werkstraffen van 80 en 70 uur geëist tegen het tweetal.

S. gaf twee weken geleden tijdens de rechtszaak toe dat hij de sleutel had gekregen van de bewoonster van de flat, die werd opgenomen in een kliniek. Hij zou die hebben doorgegeven aan de man uit Almere, die een growshop bezit. Maar dat deze man een rol had gespeeld bij het opzetten en verzorgen van de kwekerij vond de rechtbank dus niet bewezen. De man werd wel betrapt toen hij spullen van de kwekerij uit de flat had gehaald. Die wilde hij weer verkopen, had de man gezegd, omdat hij tweedehands spullen verkocht aan wietkwekers.

Justitie wilde ook dat het tweetal per persoon 15.455 euro zou betalen, dat ze met de kwekerij zouden hebben verdiend. Ook dat hoeft nu niet van de rechtbank.