Twintig zolders Landsmeer dicht wegens asbest

Landsmeer Woningcorporatie Eigen Haard raadt bewoners van 120 woningen in Landsmeer af hun vliering op te gaan in verband met mogelijke asbestbesmetting. De corporatie heeft twintig vlieringen afgesloten omdat er daadwerkelijk asbestvezels zijn aangetroffen.

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 12:23 (Update 17-2-2017, 12:23)

,,De bewoners kunnen in de rest van de woning blijven wonen zonder gevaar’’, zegt woordvoerder Wim de Waard van Eigen Haard. ,, Volgens de GGD van Amsterdam is asbest schadelijk voor de gezondheid bij langdurige blootstelling. De vliering is een ruimte voor opslag, niet om te slapen.’’

Het asbest kwam aan het licht tijdens nader onderzoek voor een grote renovatie van de woningen in de Gortslootbuurt. ,,In de dakplaten zit asbest, dat is ongevaarlijk omdat je daar niet komt’’, zegt De Waard. ,,Op de vliering zit ook een asbestplaatje dat een afvoerpijp afdekt. We hebben tot nu toe 65 woningen onderzocht. Bij de meeste was het plaatje niet beschadigd, bij twintig wel. In deze twintig woningen hebben we de vliering afgesloten.’’

Eigen Haard wil de asbestbesmetting zo snel mogelijk opruimen. ,,Wij gaan met de bewoners om tafel hoe we dat gaan aanpakken, waarschijnlijk volgende week. Er zijn strenge regels voor de sanering. De gezondheid van de bewoners komt op de eerste plaats.’’

De zolders van de besmette woningen zullen moeten worden ontruimd. De Waard: ,,Sommige spullen kun je goed reinigen, andere niet. We gaan met bewoners bespreken wat er moet gebeuren met