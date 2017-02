’Parkeren op zebrapad heel normaal in Volendam’

Foto’s Neil Evans Asociaal parkeergedrag in het centrum van Volendam, vastgelegd door bewoner Neil Evans.

VOLENDAM - Een busje dat van 9 tot 5 op een zebrapad staat, auto’s die op rotondes parkeren of half op de stoep bij een druk kruispunt. Neil Evans (46) kijkt na tien jaar wonen in het centrum van Volendam nergens meer van op. Maar na het dodelijke ongeval van dinsdag is voor de Welshman de maat vol.

Door Jacco van Oostveen - 16-2-2017, 18:17 (Update 16-2-2017, 18:21)

De liefde bracht hem naar Volendam. En het bevalt Neil Evans goed in het hart van het vissersdorp, waar hij woont met zijn Volendamse...