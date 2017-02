Beemster jongeren blijven langer thuis wonen

MIDDENBEEMSTER - De gemeente Beemster wil dat starters ook de mogelijkheid hebben om in de Beemster te (blijven) wonen. In de nieuwe woonvisie die de gemeente gaat opstellen, moet daar extra aandacht voor komen.

Door Debbie de Vries - 16-2-2017, 16:29 (Update 16-2-2017, 16:29)

Voor de woningzoekenden met een klein budget is het lastig om in Beemster te kunnen (blijven) wonen. De koopwoningmarkt is inmiddels weer opgeleefd. Het aantal te koop staande woningen neemt af en de prijzen stijgen. Het overwegend grote oppervlakte van de meeste woningen in de gemeente maakt ze...