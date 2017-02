Na drie jaar weer Samenloop voor Hoop in Edam

EDAM - Aan de eerste editie in 2014 deden ruim duizend wandelaars mee, die samen 56.400 euro ophaalden. De tweede Samenloop voor Hoop in Edam is in het weekend van 10 en 11 juni.

Door Jacco van Oostveen - 16-2-2017, 15:17 (Update 16-2-2017, 15:17)

Belangrijkste doel van de 24 uur durende wandelestafette op de baan van atletiekvereniging Edam is ook dit jaar zoveel mogelijk geld inzamelen voor de KWF Kankerbestrijding en inloophuis Huis aan het Water in Katwoude. Maar ook aandacht vragen voor de ziekte kanker is belangrijk, vindt de organisatie. ,,Ondanks de ernst van het thema is de Samenloop voor Hoop een feestelijk evenement. We vieren dat steeds meer mensen kans maken om kanker te overleven en dat we iets tegen deze ziekte kunnen doen.’’

Onderdeel van het evenement is een kaarsenceremonie. Deelnemers en toeschouwers kunnen iemand die strijdt tegen kanker een steuntje in de rug geven of een dierbare overledenen gedenken, door voor vijf euro een wenszak met daarin een kaarsje te kopen. Op de avond van 10 juni worden alle kaarsjes aangestoken. Een emotioneel moment voor deelnemers en bezoekers.

De wandelmarathon start op zaterdag 10 juni om 14 uur. Teams van tien tot twintig personen, maar ook individuele wandelaars kunnen zich opgeven. Het is de bedoeling dat altijd één teamlid op de baan aan het wandelen is. Vóór het evenement zamelen de deelnemers geld in voor het goede doel. Inschrijven kan via samenloopedam-volendam.