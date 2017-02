’Bedrijven dupe van groter parkeerterrein Volendam’

De parkeerplaats aan de Parallelweg. Foto Ella Tilgenkamp

VOLENDAM - Meer touringcars en auto’s op het parkeerterrein aan de Parallelweg in Volendam dupeert de in het gebied gevestigde bedrijven.

Door Jacco van Oostveen - 16-2-2017, 14:07 (Update 16-2-2017, 15:30)

Dat schrijft Patrick Roskam, directeur van de Algemene Verpakkings Industrie (AVI), in een brief aan de gemeenteraad. Het bedrijf is al vijftig jaar gevestigd aan het parkeerterrein en ondervindt nu al hinder van touringcars en vrachtwagens die opstoppingen veroorzaken.

Dat wordt alleen maar erger als de gemeente het terrein uitbreidt, vreest Roskam.

,,Nooduitgangen worden doorlopend geblokkeerd door touringcars en dat levert gevaarlijke situaties op.’’

Het bedrijf is, met name in de drukste periode (de bollentijd, eind maart-eind mei) slecht bereikbaar voor tankwagens. Ook is er voor personeel vaak geen plek op het parkeerterrein.

Roskam stelt voor het terrein flexibel in te delen: in de zomer meer touringcars en minder auto’s en in de winter meer auto’s en minder touringcars.

Andere oplossingen zijn volgens de directeur het parkeerterrein van FC Volendam doordeweeks openstellen en het aantal busparkeerplaatsen bij het Marinapark uitbreiden.

