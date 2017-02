Faalangst overwinnen met een paard in Den Ilp

Foto Ella Tilgenkamp Jan de Vries leidt de paarden met de leerlingen tijdens de les stapvoets rond. Rechts stalmeester Corrie Kuindersma.

DEN ILP - Leerlingen van het Kolom Praktijk College Noord krijgen eens per week les in het omgaan met paarden in Stal De Vries in Den Ilp. ,,Ze worden er zelfverzekerder door en kunnen hun faalangst leren overwinnen’’, zegt Marleen Kos, onderwijsassistent van de school in Amsterdam-Noord.

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 15-2-2017, 22:55 (Update 15-2-2017, 22:55)

Kos heeft haar paard in pension bij Stal De Vries. Toen ze hoorde van de nieuwe weg die directeur Jan de Vries is ingeslagen - - met het coachen van groepen mensen aan de hand...