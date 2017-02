’Supermarkt en brouwerij op Galgeriet Monnickendam in zomer 2018 open’

Ella Tilgenkamp Het Galgeriet in Monnickendam: herontwikkeling is ’zeer kansrijk’ zegt een speciaal onderzoeksteam.

MONNICKENDAM - De tijdelijke supermarkt en bierbrouwerij annex proeverij op het Galgeriet in Monnickendam moeten over anderhalf jaar in bedrijf zijn. Maar voor het zover is moeten nog heel wat vragen worden beantwoord. Bijvoorbeeld waar het winkelend publiek straks de auto kwijt kan en wat voor gevolgen een supermarkt heeft voor de omzet van de bestaande middenstand in het Monnickendamse centrum.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 15-2-2017, 22:21 (Update 15-2-2017, 22:47)

Dat soort vragen hield het publiek woensdagavond bezig tijdens een presentatie van de plannen in het Weeshuis in Monnickendam, maar antwoorden...