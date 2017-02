Purmerend in de race voor titel groenste stad

PURMEREND - De gemeente Purmerend is in de race om de titel groenste gemeente van Nederland in de wacht te slepen.

Door Robert Jan van der Woud - 15-2-2017, 16:50 (Update 15-2-2017, 16:50)

De nationale groencompetitie wordt georganiseerd door de stichting Entente Florale. Jaarlijks worden enkele steden en dorpen genomineerd die zich hebben onderscheiden door hun inzet voor een groene leefomgeving. Aan de hand van zes thema’s worden de gemeentelijke visie op groen en de kwaliteit van de openbare ruimte beoordeeld. Ook de betrokkenheid van de inwoners van de stad wordt meegenomen in de...