Geweldsincidenten in Purmerendse horeca verder omlaag

PURMEREND - Het uitgaansgeweld in de Purmerendse horeca is wederom verder teruggelopen. In 2016 werden 34 incidenten gemeld, het laagste aantal sinds 2010.

Door Robert Jan van der Woud - 15-2-2017, 16:49 (Update 15-2-2017, 16:49)

In dat jaar liep het 112 keer uit de hand, en in 2011 waren er liefst 120 geweldsincidenten tijdens uitgaansavonden in de binnenstad van Purmerend. Daarna werd echter een dalende trend ingezet, met 34 incidenten in 2016 als meest recente wapenfeit. Dat meldt burgemeester Don Bijl in de evaluatie van het horecaconvenant, die donderdag op de agenda staat van...