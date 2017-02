Meer mensen met taalproblemen naar bibliotheek Purmerend

Fotostudio Beemster/Wim Egas Het vernieuwde NL-Plein in de bibliotheek in Purmerend. Zo’n 140 mensen oefenen hier wekelijks met Nederlands lezen, schrijven en praten.

PURMEREND - Het NL-plein in de bibliotheek in Purmerend wordt steeds beter bezocht. Inmiddels oefenen hier wekelijks 140 mensen met Nederlands lezen, schrijven en praten. Vorig jaar waren er zeven groepen, nu zijn dat er 22.

Door Debbie de Vries - 15-2-2017, 16:21 (Update 15-2-2017, 16:21)

Het vernieuwde NL-plein in de bibliotheek wordt deze woensdag geopend. Gerrit Kwakkel is een van de genodigden. Hij heeft al zijn hele leven taalproblemen. Als ambassadeur van de Stichting lezen en schrijven probeert hij andere laaggeletterden te helpen. ,,Ik heb tachtig baantjes gehad in mijn leven....