Volendamse PVV-stemmers ’onvindbaar’

Archieffoto ANP PVV-leider Geert Wilders bezocht in 2015 voor het laatst Volendam.

VOLENDAM - BNN-Vara is er niet in geslaagd Volendamse PVV-stemmers te vinden voor een dagelijks programma in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart.

Door Jacco van Oostveen - 15-2-2017, 16:15 (Update 15-2-2017, 16:16)

De redactie van het verkiezingsprogramma plaatste een oproep op de nieuwsverzamelwebsite Groot-Waterland en zocht contact met de wijkraad van de oude kom, maar nu blijkt dat geen enkele Volendamse PVV-stemmer geïnterviewd wil worden door de presentatoren Eva Jinek en Jeroen Pauw. BNN-Vara gooit het nu over een andere boeg en nodigt ’Volendammers van alle gezindten’ uit om bij een van de uitzendingen aanwezig te zijn. De opnames zijn in café Americain in Amsterdam. ,,We hebben ruimte voor vijftig Volendammers. Wie wil, kan het woord krijgen over welke thema’s er leven in Volendam’’, aldus BNN-Vara.

De PVV scoort traditiegetrouw goed in het vissersdorp. De partij van Geert Wilders haalde bij de laatste Kamerverkiezingen in 2012 16,8 procent van de stemmen in de gemeente. In 2010 was dat nog 31,2 procent.