Dodelijk ongeval houdt gemoederen bezig in Volendam

Foto Wim Egas Het zebrapad op de Julianaweg waarop dinsdagochtend een voetganger werd aangereden. De man overleed ’s middags in het ziekenhuis.

VOLENDAM - ,,In- en intriest dat er eerst een dode moet vallen voordat er écht actie ondernomen wordt.’’ Johan ’Boettie’ Bond is woest. En met hem vele Volendammers op de sociale media, na de dodelijke aanrijding van dinsdagochtend op een zebrapad op de Julianaweg. De pijlen worden met name gericht op de gemeente Edam-Volendam.

Door Jacco van Oostveen - 15-2-2017, 16:13 (Update 15-2-2017, 16:13)

Bij het ongeval op de oversteekplaats ter hoogte van de Edammerweg kwam een 59-jarige Volendammer om het leven. De man werd over het hoofd gezien door de chauffeur...