Brand in tapasbar in Monnickendam

MONNICKENDAM - In de tapasbar Los Del Puerto aan de Haringburgwal in Monnickendam is woensdagmiddag brand uitgebroken. De brandweer is reeds onder controle.

Volgens de veiligheidsregio is de brand ontstaan in de keuken. Het vuur is uit, de brandweer voert een nacontrole uit.

Onduidelijk is nog wat er precies in brand is gevlogen. Voor zover bekend raakte niemand gewond.