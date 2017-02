Ondernemers Marinapark Volendam: parkeer touringcars bij ons

VOLENDAM - Waarom miljoenen investeren in een uitbreiding van het parkeerterrein aan de Parallelweg, als op het Marinapark al een riant parkeerterrein ligt?

Door Jacco van Oostveen - 15-2-2017, 13:11 (Update 15-2-2017, 13:11)

Bart Verzijde, voorzitter van de ondernemersvereniging Marinapark Volendam, vindt dat de gemeenteraad goed moet nadenken of het verstandig is om ’tussen de 1.500.000 en 2.100.000’ te investeren in een parkeerdek aan de Parallelweg, terwijl bij het vakantiepark al een enorm parkeerterrein ligt. ,,Op het Marinapark is met enkele aanpassingen - behoudens de echte piekdrukte - ruimte genoeg voor de 60 bussen en 225 parkeervakken (voor auto’s, red.) zoals het plan voorligt op de huidige locatie’’, schrijft Verzijde in een brief aan de raad, die donderdagavond vergadert over het rapport ’toeristisch parkeren Volendam’.

,,Op het Marinapark zijn er reeds sanitaire voorzieningen voor de uitstappers’’, vervolgt de ondernemer. ,,Vanuit onze ondernemersvereniging liggen er al plannen om met elektrische voer- en vaartuigen mensen te gaan vervoeren naar en vanaf de Dijk.’’ Volgens Verzijde worden met deze milieubewuste pendeldiensten banen gecreëerd, die uitgevoerd kunnen worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Een ander groot voordeel van toeristisch parkeren op het Marinapark is ’een enorme ontlasting van de Julianaweg’, aldus Verzijde.