’Raadsleden intimideren griffier van Landsmeer’

LANDSMEER - Twee raadsfracties in Landsmeer hebben griffier Eva van der Voorde in 2016 op onheuse en intimiderende wijze bejegend. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2016 van de werkgeverscommissie. De fracties worden niet met naam genoemd. Maar uit de raadsvergaderingen van het afgelopen jaar valt op te maken dat het om Positief Landsmeer en Lijst Mulder-Damme gaat.

Door Annette Snaas - 15-2-2017, 12:51 (Update 15-2-2017, 12:51)

Het gedrag van deze oppositiefracties legde een extra druk op het werk van de griffie, meldt het verslag. In het jaarverslag over 2015 maakte...