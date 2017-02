Wietkweektenten in slaapkamers van woning Purmerend

PURMEREND - In een woning aan de Overlanderstraat in Purmerend is dinsdag een wietplantage ontdekt.

De politie was getipt over een henneplucht die in de omgeving was geroken. Agenten roken inderdaad een hennepgeur en op de grond troffen zij korrels aan die mogelijk afkomstig waren van stekken van hennepplanten.

In de woning werd uiteindelijk een kwekerij aangetroffen van in totaal 471 hennepplanten. De kwekerij bestond uit twee kweektenten die in de slaapkamers van de woning gevestigd waren. Er was sprake van diefstal van stroom.

Een 48-jarige man uit Purmerend is aangehouden.