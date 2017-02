Man overleden na aanrijding op zebrapad in Volendam

Foto DNP.NU

VOLENDAM - Een 59-jarige man uit Volendam die dinsdagmorgen in zijn woonplaats werd aangereden op een zebrapad op de Julianaweg, is later op de dag in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden.

Door Jacco van Oostveen - 14-2-2017, 18:33 (Update 14-2-2017, 19:07)

Het ongeluk gebeurde rond half zeven ’s morgens op het zebrapad bij snackbar Roma (’Foe’), ter hoogte van de Edammerweg. De voetganger stak de weg over en werd toen geraakt door een auto, die werd bestuurd door een 32-jarige man uit Volendam. Het slachtoffer liep ernstig hoofdletsel op en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is hij in de loop van de dag overleden. De 59-jarige Volendammer was al 24 jaar een werknemer van Boon Edam.

De 32-jarige automobilist is direct na het ongeluk volgens protocol aangehouden en verhoord op het bureau. Hij mocht daarna naar huis. Onbekend is of de man te hard heeft gereden. Over de toedracht van het ongeval deed de politie dinsdag geen uitspraken.

Op zebrapaden op de Julianaweg vinden vaker (bijna)ongelukken plaats, mede omdat er te hard wordt gereden. De laatste jaren zijn er al diverse maatregelen genomen om de oversteekplaatsen veiliger te maken. Bij het zebrapad ter hoogte van de Edammerweg is de verlichting op de stoep verbeterd en zijn in de weg led-lampjes aangebracht. Ook zijn er reflecterende waarschuwingsborden geplaatst.

Angelique Bootsman, voorzitter van Verkeersouders Volendam en mede-initiatiefnemer van een meldpunt voor verkeersonveilige situaties, zei gisteren vlak na het ongeluk dat het zebrapad daar weggehaald moet worden. ,,Dertig meter verderop is een rotonde en honderd meter de andere kant op een stoplicht. Auto’s trekken net op als ze dit zebrapad naderen. En dan kan er nog verkeer vanaf de Edammerweg komen. Het zebrapad ligt daar erg onhandig.’’

