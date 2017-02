Hardrijders in De Purmer zijn uitschieters

PURMER - De gemiddelde snelheid van automobilisten in De Purmer is iets toegenomen sinds er verkeersdrempels zijn verlaagd of verwijderd. Het aantal bestuurders dat het wat snelheid betreft echt behoorlijk bont maakt, is sindsdien wel aanzienlijk hoger. Tijdens snelheidsmetingen in de laatste drie weken van januari raasde één automobilist met 115 kilometer per uur over de Purmerenderweg, waar zestig is toegestaan.

Dat blijkt uit de resultaten van de snelheidsmetingen die Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) tussen 9 en 30 januari heeft gehouden in...