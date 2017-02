Purmerender vrijgesproken van mishandeling in café

ALKMAAR/PURMEREND - Een 21-jarige inwoner van Purmerend is gisteren door de Alkmaarse politierechter Angenent-Bakker vrijgesproken van mishandeling van een cafébezoeker in Purmerend.

Door Frits Verhagen - 14-2-2017, 16:18 (Update 14-2-2017, 16:18)

De man belandde 15 juni 2015 na een examenfeest met enkele vrienden in een café op de Koemarkt. Het was er bomvol. Door onbekende oorzaak ontstond er een vechtpartij. Het slachtoffer werd daarbij flink op zijn gezicht geraakt. Een getuige heeft verklaard dat de Purmerender ook heeft geslagen. Een andere getuige heeft gezegd dat de man heeft geschopt toen het slachtoffer al op de grond lag. Hij ontkende dat gisteren met klem. „Het klopt dat het slachtoffer vlak voor mijn voeten viel. Maar ik heb absoluut niet de intentie gehad om hem te schoppen. Het kan alleen dat ik hem per ongeluk heb geraakt met mijn voet.”

Officier van justitie Schermer Voest vond de Purmerender schuldig aan mishandeling in vereniging. Zij baseerde zich daarbij op de twee verklaringen tegen hem. De hoofddader heeft voor de vechtpartij een boete van 500 euro gekregen. De aanklaagster eiste tegen zijn vermeende handlanger 400 euro boete. Advocaat Pot stelde dat de officier wel erg makkelijk door de getuigenverklaringen heen ging. Hij benadrukte dat er ook getuigen zijn die zijn cliënt helemaal niks hebben zien doen. raadsman pleitte voor vrijspraak.

Politierechter Angenent-Bakker kwam ook tot een vrijspraak. Volgens haar was er een verwarrende situatie in de kroeg en kan daarom moeilijk worden vastgesteld wat de Purmerender heeft gedaan.