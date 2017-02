Appartementen op locatie postkantoor Purmerend

Foto Cyclomedia Het voormalige postkantoor aan de Gedempte Where in Purmerend.

PURMEREND - Het voormalige postkantoor aan de Gedempte Where is verkocht aan een projectontwikkelaar. Snippe Projecten uit Diemen is met Post NL Real Estate tot overeenstemming gekomen over de verkoop van het terrein. Snippe ziet er mogelijkheden voor de bouw van een appartementencomplex.

Door Robert Jan van der Woud - 14-2-2017, 14:30 (Update 14-2-2017, 14:30)

Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid rond de toekomst van het verloederde postkantoor aan de oever van de Where. Enkele jaren werd het pand ’gegijzeld’, doordat malafide projectontwikkelaars en een corrupte medewerker van Post NL Real Estate...