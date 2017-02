Economisch actieplan Purmerend vertraagd

PURMEREND - Het opstellen van een economisch actieplan voor de gemeente Purmerend heeft behoorlijke vertraging opgelopen.

Door Robert Jan van der Woud - 13-2-2017, 17:03 (Update 13-2-2017, 17:03)

De gemeenteraad stemde daar in juli mee in, en aanvankelijk zou het rapport over de economische toekomst van Purmerend vorige maand al klaar zijn. Het vertrek van een beleidsambtenaar gooide echter roet in het eten, schrijft wethouder Harry Rotgans in een brief aan de raad. Hij hoopt nu dat het rapport voor het zomerreces klaar is.