’Liever ontslag bij Plus Middenbeemster dan baan in Tiel’

MIDDENBEEMSTER - Met de sluiting van het landelijk distributiecentrum van supermarktketen Plus in Middenbeemster gaan bijna 150 banen verloren voor de regio.

Door Debbie de Vries - 13-2-2017, 16:55 (Update 13-2-2017, 17:02)

Supermarktketen Plus is van plan om in 2020 vier regionale distributiecentra te sluiten waaronder die in Middenbeemster. Alle 262 Plus-vestigingen in Nederland worden vanaf dat jaar centraal bevoorraad vanuit een nieuw te bouwen, volledig gemechaniseerd distributiecentrum in Tiel.

Jeroen Knol uit Purmerend werkt tien jaar bij Plus in Middenbeemster. Het nieuws van de sluiting kwam vrijdag hard aan. Gisteren werd het personeel in Middenbeemster verder ingelicht. ,,Ik zag dit ergens wel aankomen, maar niet nu al. Ik weet dat er steeds meer gemechaniseerd wordt binnen het bedrijf, maar ik had verwacht dat onze vestiging langer open zou kunnen blijven dan 2020. Dit is best zwaar.’’

In het nieuwe distributiecentrum in Tiel is niet voor alle huidige medewerkers van de Plus een baan. Het nieuwe centrum is goed voor 250 fte, waarvan naar verwachting 175 fte wordt ingevuld met de huidige werknemers. Die moeten dan wel verhuizen of langer reizen. Knol: ,,Ik heb begrepen dat er eind dit jaar een lijst komt met namen van mensen voor wie er werk is in Tiel. Ik hoop dat ik daar niet bij zit.’’

De Purmerender ziet het namelijk niet zitten om iedere dag drie uur in de auto te zitten. ,,En dat is nog zonder file. Het is gewoon niet te doen. Als er werk voor je is in Tiel, moet je daar heen. Het alternatief is ontslag nemen. Maar als je zelf ontslag neemt, krijg je geen uitkering. Als er geen baan voor je is in het nieuwe centrum, krijg je als het goed is een regeling aangeboden.’’ Voor Knol is het nieuws nog te vers om naar de toekomst te kijken. ,,Ik wacht af wat de OR hier over te zeggen heeft en of er een goed sociaal plan komt. Als dat het geval is, is de optie ontslagen worden beter dan de optie Tiel.’’

Plus gaat over zijn toekomstplannen in overleg met de ondernemingsraad en de vakbonden. Het bedrijf belooft te zorgen voor een sociaal plan, waarbij het uitgangspunt is de getroffen medewerkers zo goed mogelijk te begeleiden naar ander werk.