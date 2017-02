Dikke nicotinelaag op prinsen te paard in Edam

Foto’s Ella Tilgenkamp Ellen Arkema (links) en Edwina Brinckman bij het ruiterportet van prins Frederik Hendrik.

EDAM - De luchten worden weer blauw, de paarden wit. Het schoonmaken van de enorme ruiterportretten in de burgemeesterszaal van het oude stadhuis in Edam is een monnikenklus, maar het resultaat is nu al zichtbaar. ,,Je kunt wel zien dat hier altijd heel veel gerookt is’’, zeggen de restauratoren Ellen Arkema en Edwina Brinckmann.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 13-2-2017, 19:44 (Update 13-2-2017, 19:44)

De laatste renovatie was in 1888, bijna 130 jaar geleden. Dus het werd wel weer tijd dat de prinsen te paard Maurits en Frederik Hendrik een opknapbeurt kregen....