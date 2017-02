Schilderij Edams Museum: ’Nieuwpoort’ blijkt slag bij Turnhout

Hermen Doncker (vermoedelijk) Maurits bij Turnhout.

EDAM - Robert Lammers, bestuurslid van het Edams Museum, weet het zeker: niet de slag bij Nieuwpoort (1600), maar de slag bij Turnhout (1597) staat afgebeeld op het ruiterportret van prins Maurits dat al vele jaren in het oude stadhuis van Edam hangt.

Door Jacco van Oostveen - 13-2-2017, 16:11 (Update 13-2-2017, 16:11)

Het schilderij is één van de twee ruiterportretten die in de voormalige burgemeesterszaal van het stadhuis hangen en nu gerenoveerd worden. Op het tweede ruiterportret, in het jaar 1636 gemaakt door Hermen Doncker, staat prins Frederik Hendrik afgebeeld. Hij...