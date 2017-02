Duizenden huurwoningen in Waterland worden zuiniger

Foto Ella Tilgenkamp In opdracht van Wooncompagnie worden huizen aan de Gerrit van Heemskerkstraat in Oosthuizen voorzien van kruipruimte-isolatie.

OOSTHUIZEN - Verhuurder Wooncompagnie wil snel vele duizenden huurhuizen een stuk zuiniger maken. Daarmee moeten de stookkosten omlaag gaan, terwijl het wooncomfort toeneemt.

Door Michiel Snik - 13-2-2017, 14:57 (Update 13-2-2017, 14:57)

Wooncompagnie heeft het afgelopen jaar bij een reorganisatie diverse panden afgestoten en ook het personeelsbestand ingekrompen. Tevens werd in Hoorn een nieuw centraal hoofdkantoor geopend. De ingreep moest zo’n honderd euro per woning opleveren. Wooncompagnie verhuurt ruim 14.000 woningen in vooral Purmerend, Waterland, Edam-Volendam, Schagen en Hollands Kroon.

,,Door de reorganisatie houden we geld over dat we wilden inzetten om...