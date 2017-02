Bus vanuit Purmerend en Landsmeer naar Zorgdebat

LANDSMEER/PURMEREND - Vanuit Purmerend en Landsmeer vertrekt zaterdag 18 februari een bus naar het Nationaal Zorgdebat in Den Haag met na afloop een mars door de stad.

Door Annette Snaas - 13-2-2017, 12:37 (Update 13-2-2017, 12:37)

Het idee voor een nationaal zorgfonds en afschaffing van het eigen risico van 385 euro komt van de SP. In Landsmeer hebben zorgverleners een comité gevormd. Daarin zitten doktersassistente Stasja Gest, tevens lid van de SP, huisarts Christel Lioen, orthopedisch schoenmaker René Koppers en cardioloog Ruurd van Woersem.

Opstapplaats voor de bus in Purmerend is de Churchillaan en in Landsmeer de Sportlaan. Een retour kost 5 euro. Aanmelden via de website nationaalzorgfonds.nl/busvervoer.