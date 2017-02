D66 Landsmeer zet ijsclub in het zonnetje

LANDSMEER - De afdeling Landsmeer van D66 heeft dit weekend de plaatselijke schaatsclub Hard Gaat Ie in het zonnetje gezet. Dat gebeurde ter gelegenheid van Valentijnsdag.

12-2-2017

In het Dorpshuis Landsmeer werden door afdelingsvoorzitter Nico Boerma van D66 Landsmeer drie oorkondes uitgereikt. Eén was voor het bestuur van de ijsclub en een tweede was voor clubicoon Jelle Attema, die de persoonlijke Valentijnprijs kreeg. De 70-jarige Attema is al sinds begin jaren zeventig van de vorige eeuw lid van de club en maakte zich er onder meer verdienstelijk als trainer en tientallen jaren als bestuurslid.

Een derde oorkonde was voor de jeugdtrainers van Hard Gaat Ie, waarvoor D66 bijzondere waardering heeft. Behalve de oorkondes kregen de prijswinnaars ook allemaal een fles D66-wijn.

D66 Landsmeer reikt jaarlijks Valentijnprijzen uit aan vrijwilligers die zich op een bijzondere manier verdienstelijk maken voor de gemeenschap.