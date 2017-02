Zwaantje Landsmeer eer voor juf Maja Wesselius

LANDSMEER - (Oud-)onderwijzeres Maja Wesselius (77) is geëerd met de gemeentelijke Zilveren Zwaan van Landsmeer.

Door Annette Snaas - 10-2-2017, 17:52 (Update 10-2-2017, 17:53)

Wesselius zet zich al vijftien jaar belangeloos in voor de leerlingen van de basisschool De Stap. Als vrijwillig remedial teacher begeleidt ze leerlingen en valt ze in bij ziekte van leerkrachten. Wesselius was tot haar pensioen in 2001 vijfentwintig jaar onderwijzeres op deze school. Wesselius werkt sinds 1960 vrijwel onafgebroken in het onderwijs.

Driehonderd scholieren zongen de haar deze week na uitreiking van de onderscheiding toe met het voor haar geschreven lied ’Maja van De Stap’.