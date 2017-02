Schreeuwende vrouw vernielt bromfiets in Purmerend

ANP XTRA

PURMEREND - Een 47-jarige vrouw is donderdag aan het einde van de middag aangehouden aan het Wormerplein in Purmerend. Ze had hier fietsen en een bromfiets vernield.

Rond 18.00 uur stond de vrouw voor de ingang van het winkelcentrum te schreeuwen. Vervolgens liep zij naar een fietsenrek, pakte fietsen en gooide deze tegen de grond. Daarna liep ze naar een bromscooter en duwde deze om, waardoor schade ontstond.

De politie kwam snel ter plaatse en hield de vrouw aan. Ze is naar het politiebureau gebracht voor verhoor.

De politie is op zoek naar getuigen van het incident om de zaak te kunnen afhandelen.