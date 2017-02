’Zorgen over parkeren centrum Monnickendam onterecht’

MONNICKENDAM - De angst voor een sterke toename van de parkeerproblemen van bewoners rondom het pand van de voormalige Rabobank in Monnickendam is volledige onterecht. De toekomstige bewoners van de nieuwe appartementen die in het pand worden gerealiseerd krijgen allemaal een parkeerplek op eigen terrein en parkeren dus niet op de openbare weg.

Door Johan Moesj.moes@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 16:22 (Update 10-2-2017, 16:22)

Dat zegt Cornelis Mooij van Green Fields TAD, één van de projectontwikkelaars die de nieuwe appartementen gaat realiseren. Hij reageert op de Actiegroep De Bankier, die een paar weken...