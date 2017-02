Zaak neergestoken raadslid Beemster in mei weer voor de rechter

ALKMAAR - De rechtszaak rond het neergestoken D66-raadslid Marian Segers uit Zuidoostbeemster wordt op 4 mei inhoudelijk behandeld bij de meervoudige kamer in Alkmaar. Dat bleek gisteren tijdens de tweede proforma zitting. De 43-jarige Fransman Olivier L. wordt verdacht van poging tot moord en diefstal.

Bij de eerste zitting gaf de advocaat van de verdachte aan te willen laten onderzoeken of zijn cliënt wel opzet heeft gehad op het steken van het slachtoffer en of hij niet volledig ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Gisteren bleek dat er geen onderzoekswensen zijn binnengekomen bij het OM.

Segers, die 12 mei ernstig gewond raakte bij een steekpartij in haar woning in Zuidoostbeemster, is gestoken met een keukenmes en tuinschaar. Daarnaast is zij op haar hoofd en lichaam geslagen met een stalen pijp en een hamer. De Fransman zou na afloop van het misdrijf in de auto van het raadslid zijn vertrokken.

D66-raadslid gewond bij steekpartij in Zuidoostbeemster [video]

Bij een steekpartij aan het Zuiderpad in Zuidoostbeemster is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt.

Lees verder...

Het openbaar ministerie heeft het onderzoek bijna afgerond, maar wacht nog op de gestolen auto die vanuit België naar Nederland moet komen. De procedure hiervoor is in gang gezet.