Vrees voor vandalisme aan ’toeristenlift’ in Volendam

Foto Edam-Volendam Op de groenstrook moet het toiletgebouw met ingebouwde lift komen.

VOLENDAM - Een toiletgebouw met daarin een ’toeristenlift’ naar het Noordeinde in Volendam is vragen om vandalisme en hangjongeren, vreest Volendam 80.

Door Jacco van Oostveen - 10-2-2017, 12:50 (Update 10-2-2017, 12:50)

De oppositiepartij bestookt het college van burgemeester en wethouders met vragen over het plan om op de Parallelweg in Volendam een toiletgebouw te bouwen, met daarin een lift en een trap voor toeristen om op het hoger gelegen Noordeinde te komen. De gemeente wil het gebouw neerzetten tussen twee woningen in. Ook de aanleg van een hellingbaan, ’losse’ trap, traplift...