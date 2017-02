Pink Floyd-beleving met Moods in Landsmeer

Publiciteitsfoto Pink Floyd-tributeband Moods, met voornamelijk muzikanten uit de Waterlandse regio, is zaterdag te zien in het Dorpshuis in Landsmeer

De Waterlandse coverband Moods strijkt zaterdag 11 februari met zijn Pink Floyd Tribute Show neer in het Dorpshuis in Landsmeer. Het is dé uitdaging voor de negen musici om de muziek van de legendarische rockband zo getrouw mogelijk na te spelen.

„Fanatieke Floydkenners staan te luisteren of we die ene typische break hier of dat specifieke riedeltje daar ook echt spelen”, zegt toetsenist Marcel Visser (60) uit Purmerend vergenoegd. „Dat proberen we ook echt te kopiëren.” Het rinkelen van de kassa in...