Veel interesse voor ’starterswoningen’ Keetzijde in Edam

Foto Ella Tilgenkamp

EDAM - Het was donderdagavond een drukte van belang in De Singel in Edam, waar de bouwmarkt voor de laatste 32 koopwoningen in bouwplan Keetzijde werd gehouden.

Door Jacco van Oostveen - 9-2-2017, 21:21 (Update 9-2-2017, 21:22)

Kandidaat-kopers lieten zich informeren over vier luxe- en 28 starterswoningen, allemaal verschillend van uiterlijk en gebouwd in ’oud-Edamse stijl’.

Of de 28 ’goedkope’ woningen ook echt naar starters gaan valt te bezien. Enkele politieke partijen in de gemeente merkten onlangs op dat starterswoningen die tussen de 190.000 en 270.000 euro kosten alleen betaalbaar zijn voor tweeverdieners of vrijgezellen met een topsalaris. De vier luxewoningen kosten rond de drie ton.

De keuzeavond is op donderdag 30 maart. Tot die tijd kunnen belangstellenden zich aanmelden via de website van de gemeente. De laatste 32 van de 88 woningen in deelplan Keetzijde worden eind 2018 opgeleverd.