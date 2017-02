Aslander geeft strijd tegen LPG-tankstation niet op

PURMEREND - Purmerendse Helana Aslander geeft haar strijd tegen de aanwezigheid van een benzinestation met een LPG-opslagtank in haar wijk Wheermolen niet op.

Door Robert Jan van der Woud - 9-2-2017, 17:07 (Update 9-2-2017, 17:07)

Eerder werd Aslander in het gelijk gesteld dat de LPG-tank niet in een dichtbebouwde woonwijk aanwezig mocht zijn, maar onlangs versoepelde het Rijk de veiligheidsregels waardoor de LPG-tank weer wel is toegestaan. Voor de gemeente Purmerend, die eerder het bestemmingsplan voor de wijk op dit punt vernietigd zag worden door de Raad van State, reden om het bestemmingsplan te...