Triple Showtechniek slaat eerste paal

PURMEREND - Het Purmerendse bedrijf Triple Showtechniek gaat verhuizen naar bedrijventerrein Baanstee-Noord.

Door Redactie Waterland - 9-2-2017, 17:06 (Update 9-2-2017, 17:06)

Momenteel is het bedrijf in professionele audio-, licht en videotechniek nog gevestigd in een pand op Baanstee-Oost, maar Triple groeit daar uit zijn jasje. Eerder deze week werd de eerste paal geslagen aan de Polderweg 6, waar het bedrijf een halve hectare grond heeft gekocht. De verwachting is dat Triple na de zomer zijn intrek neemt in het nieuwe gebouw. Ook beveiligingsbedrijf Forty4 Safety and Security verhuist naar het nieuwe pand.