Provincie tornt niet aan bijdrage huizen Lange Weeren in Volendam

VOLENDAM - De provincie is niet bereid de bijdrage van 10.000 euro per woning in de Lange Weeren in Volendam te verlagen.

Door Jacco van Oostveen - 9-2-2017, 15:38 (Update 9-2-2017, 15:38)

Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de provinciale afdeling van 50plus. De partij wilde weten of de provincie bereid is af te zien van de compensatie van 10.000 euro per woning - die de gemeente moet betalen om te kunnen bouwen in groengebied de Lange Weeren - of deze bijdrage enorm te verlagen. Deze afspraak...