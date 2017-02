Politie vindt acht gestolen auto’s in loods Landsmeer

Foto: Politie Bekijk Fotoserie

LANDSMEER - De politie heeft woensdag acht gestolen auto’s, een motorscooter en een grote hoeveelheid kentekenplaten aangetroffen in een loods in Landsmeer. De auto’s zijn mogelijk gebruikt bij criminele activiteiten in Rotterdam.

De vondst werd gedaan na binnengekomen informatie in een lopende zaak.

De politie moest een shovel inzetten om het bedrijfspand binnen te komen. In het pand was op het moment van de inval niemand aanwezig.

Bij de actie waren agenten van de eenheden Rotterdam-Zuid en Noord-Nederland betrokken, evenals het arrestatieteam van de eenheid Amsterdam.