Bakker Seed Productions ondernemer van het jaar Waterland

PURMEREND - Bakker Seed Productions uit Zuidoostbeemster is gisteravond uitgeroepen tot ondernemer van het jaar van de regio Waterland.

8-2-2017

De jaarlijkse prijs van de Vereniging Ondernemend Waterland (VOWA) werd in de Purmaryn uitgereikt door gedeputeerde Jaap Bond.

De jury noemde Bakker Seed Productions een zeer onderscheidend, innovatief en vooraanstaand bedrijf dat deel uit maakt van Seed Valley, het internationale centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie. ,,Bakker werkt voortdurend aan de verbetering van rassen die een hogere opbrengst geven, beter bestand zijn tegen ziekten en plagen, en optimaal groeien onder specifieke omstandigheden. Terecht is Bakker trots dat het zich GSPP goedgekeurd weet. Het GSPP protocol wordt internationaal gevoerd en zorgt ervoor dat eventuele verspreiding van zeer schadelijke bacteriën in de zaad- en plantenketen wordt vermeden. De ambitie om verder te groeien, om nieuwe markten te betreden én om uiteindelijk een totaal zelfvoorzienend zaadbedrijf te worden dat niet langer bevattelijk is voor van buitenaf komend besmettingsgevaar, maken Bakker Seed Productions tot een unieke en toonaangevende onderneming’’, aldus het juryrapport.

Andere kanshebbers voor de prijs waren Sanders Loodgieters uit Purmerend, Mercuur Bouw uit Volendam, Waterland Installatietechniek uit Broek in Waterland en Rijser Transport uit Oosthuizen. Alle genomineerden wonnen eerder al een lokale ondernemersprijs waarmee zij zich plaatsten voor de regionale verkiezing.