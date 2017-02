Landsmeer gaf meer ex-asielzoekers huis

LANDSMEER - De gemeente Landsmeer heeft in december 2016 tien ex-asielzoekers meer gehuisvest dan is vermeld in de cijfers van het ministerie van binnenlandse zaken.

Door Annette Snaas - 8-2-2017, 16:28 (Update 8-2-2017, 17:04)

Daarmee bedraagt de achterstand dertien personen en geen 23.

In het Rijksoverzicht per 2 januari 2017 staat dat Landsmeer een achterstand had van 23 personen. Onze vermelding van 28 personen gisteren op deze site, was daardoor onjuist.

Landsmeer heeft in 2016 totaal 12 vergunninghouders een woning geboden.