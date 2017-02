89-jarige Volendamse beroofd door nep-zorgmedewerkster

VOLENDAM - Een 89-jarige bewoonster aan de Sint Gerardusstraat in Volendam is dinsdag het slachtoffer geworden van een babbeltruc.

Rond kwart voor zeven stond er een vrouw voor de deur van de vrouw die zich voorstelde als een medewerker van de thuiszorg. De dame zei dat zij controles kwam uitvoeren. De Volendamse moest vervolgens in de woning allerlei oefeningen doen. Vervolgens moest de bewoonster haar horloge afdoen van de zogenaamde zorgmedewerker. De oplichtster wilde aan haar pols voelen.

Na ongeveer een kwartier verliet de dame de woning. De bewoonster ontdekte dat haar horloge, een envelop met geld en geld uit haar portemonnee waren verdwenen. De politie doet onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900-8844. Het signalement van de verdachte luidt; blanke dame rond de 28 jaar, ongeveer 1,65 meter, kort blond haar en was geheel in het zwart gekleed.