’Statushouders op een kluitje geen goede oplossing’

Foto Ella Tilgenkamp Wilmie Doornbos van Vluchtelingenwerk op de stoep van de Diaconie in gesprek met bewoners van het complex uit Eritrea.

EDAM - ,,De gemeente Edam-Volendam is goed bezig met het inlopen van de achterstand in huisvesting van vergunninghouders.’’ Dat zegt Wilmie Doornbos van Vluchtelingenwerk Noord-West Nederland in de gemeenten Edam-Volendam en Waterland.

Door Annette Snaas - 8-2-2017, 12:06 (Update 8-2-2017, 12:07)

In het overzicht van het ministerie van binnenlandse zaken staat de achterstandsteller voor Edam-Volendam per 2 januari 2017 op 33, in werkelijkheid was dat volgens Doornbos 28.

De gemeenten zijn afhankelijk van het vrijkomen van sociale woningen. Ook in Edam-Volendam loopt dat achter bij de jaarlijkse taakstelling. Dat de gemeente momenteel...