Volwaardig werk voor mensen met beperking dankzij Purmerends bedrijf

Foto Ella tilgenkamp Ilse Ruijgrok (l) en Marja Verheij van Suppoort.

PURMEREND - Ze geloven in de kracht van sport, ze geloven in de vele mogelijkheden die mensen met een licht verstandelijke beperking hebben én ze geloven in de voordelen die deze doelgroep met zich meebrengt op de werkvloer. Ilse Ruijgrok en Marjo Verheij brengen met hun bedrijf Suppoort al deze aspecten samen.

Door Debbie de Vries - 7-2-2017, 17:22 (Update 7-2-2017, 17:22)

Het is een van hun doelen om mensen met een licht verstandelijke beperking aan een volwaardige baan te helpen. „Dan bedoelen we dus geen verkapte dagbesteding, maar een leuke functie...