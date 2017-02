Ex-asielzoekers huisvesten harde dobber kleintjes

PURMEREND - Waterland, Landsmeer en Oostzaan lopen sterker achter op de huisvestingsplicht dan Purmerend en Zaanstad. De kleintjes geven als reden aan dat hun sociale woningvoorraad beperkter is dan die van de grote gemeenten en dat er per jaar nauwelijks woningen vrijkomen. De meeste huurders blijven zitten waar ze zitten.

Door Annette Snaasa.snaas@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 17:18 (Update 7-2-2017, 17:18)

Waterland gaat nu zoeken buiten het reguliere woningbestand. De gemeente praat met het Lake Land Hotel en wil kijken of de voormalige brandweerkazerne in Broek in Waterland geschikt kan worden gemaakt. Edam-Volendam...