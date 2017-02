’Vijfde wethouder Purmerend is zeker zinvol’

PURMEREND - Een vijfde wethouder in de gemeente Purmerend werpt wel degelijk zijn vruchten af. Dat schrijft het college in een reactie op schriftelijke vragen van de PvdA.

Door Robert Jan van der Woud - 7-2-2017, 19:11 (Update 7-2-2017, 19:11)

Raadslid Thijs Kroese trok onlangs in twijfel of een extra wethouder in het college van Purmerend wel zinvol was. Hij merkt als raadslid geen groei van werkdruk op bijvoorbeeld het sociale domein. Juist die portefeuille was voor het college reden om in 2014 na de gemeenteraadsverkiezingen een extra wethouder aan te stellen.

Volgens het college...