’Totale ondergang Weeshuissteeg Purmerend’

Foto Ella Tilgenkamp Een groot deel van de winkels in de Weeshuissteeg staat leeg. ,,Licht uit, rolluiken naar beneden en laten verkrotten.’’

PURMEREND - De Weeshuissteeg in de Purmerendse binnenstad stevent af op een ’totale ondergang’. Cees Kuipers uit Ilpendam schrijft dat in een brandbrief aan het college en de raadsfracties van Purmerend.

Door Robert Jan van der Woud - 7-2-2017, 17:10 (Update 7-2-2017, 17:16)

Kuipers is eigenaar van twee winkelpanden in het winkelstraatje naast het Willem Eggert Centrum, en ziet met lede ogen aan hoe de Weeshuissteeg steeds meer verloedert. Inmiddels staan de meeste winkels in de straat leeg. ,,En nog eens 15 procent heeft te kennen gegeven naar iets anders uit te gaan kijken,...