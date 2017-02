Gemeente schrikt van schade aan vestingmuur Edam

Foto Ella Tilgenkamp De beschadiging van de oude vestingmuur op de Zuidervesting in Edam in beeld.

EDAM - Het college van Edam-Volendam is geschrokken van de schade die is ontstaan door graafwerkzaamheden bij de monumentale vestingmuur in Edam, schrijft de gemeente in een korte reactie.

Door Jacco van Oostveenj.van.oostveen@hollandmediacombinatie.nl - 7-2-2017, 17:09 (Update 7-2-2017, 17:18)

Hoe het heeft kunnen gebeuren dat de werkzaamheden hebben geleid tot deze schade, wordt volgens de gemeente nog onderzocht. Bij graafwerkzaamheden op de Zuidervesting in Edam raakte eind vorige week een deel van de ondergrondse vestingmuur ernstig beschadigd. De aannemers sloegen onder andere een gat in de muur, om er een afwateringsbuis door te kunnen steken. Vereniging Oud Edam zorgde ervoor dat de werkzaamheden maandag werden gestaakt.

Wim van den Essenburg, voorzitter van Oud Edam, vindt dat de gemeente van de nood een deugd moet maken: ,,Verricht alsnog archeologisch onderzoek. Het zou nog mooier zijn als dit stuk van de muur blijvend zichtbaar wordt gemaakt.’’ Het college laat weten open te staan voor beide suggesties.