’Een straat vol auto’s en een half lege parkeergarage in Monnickendam’

MONNICKENDAM - Waterland worstelt al jaren met parkeerproblemen. In Ilpendam bijvoorbeeld maar zeker ook in Monnickendam. Dan helpt het niet echt als een woningcorporatie in een parkeergarage onder een appartementencomplex plekken verhuurt aan buitenstaanders en bewoners van het complex hun auto op de openbare weg parkeren.

Door Johan Moes - 7-2-2017, 16:20 (Update 7-2-2017, 16:20)

En toch gebeurt het, namelijk bij het complex aan de Bernhardlaan in Monnickendam, waarin de Gouwzeeschool gehuisvest is met daarboven dertig appartementen. Twaalf daarvan worden verhuurd door woningcorporatie Eigen Haard. Voordat de bouw van start ging,...