Purmerender hoort jaar cel eisen voor dealen cocaïne

ALKMAAR/PURMEREND - Tegen de 20-jarige Abderrahim A. uit Purmerend is bij de rechtbank in Alkmaar voor de handel in cocaïne, bezit van harddrugs en het bezit van een verboden alarmpistool een jaar onvoorwaardelijke celstraf geëist. Daarnaast zou de Purmerender voor bijna 40.000 euro moeten worden ’geplukt’. Volgens Justitie heeft A. dat bedrag met het dealen verdiend.

Door Frits Verhagen - 7-2-2017, 14:55 (Update 7-2-2017, 14:55)

De Purmerender moest zich dinsdag eigenlijk verantwoorden voor twee drugsfeiten. Hij zou vorig jaar tussen april en juni opnieuw cocaïne hebben gedeald in Purmerend. In die...